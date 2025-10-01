Haberler

TÜDKİYEB'in Yeni Başkanı Turan Saldırıcıer Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin yeni Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, görevi eski başkan Nihat Çelik'ten devraldı. Devir teslim töreninde Saldırıcıer, her kesimi aile olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) yeni seçilen Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, görevi eski başkan Nihat Çelik'ten devraldı.

TÜDKİYEB'in 27 Eylül'de yapılan genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetimi için birlik merkezinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende yeni Genel Başkan Saldırıcıer, görevi Çelik'ten devraldı.

Burada konuşan Saldırıcıer, yapılan genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu bir bayrak yarışı, önemli olan buraya hizmet etmektir." dedi.

Herkesi aile olarak gördüklerini ve ötekileştirmediklerini belirten Saldırıcıer, "Aslolan, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığının ve birliklerimizin gelişimidir. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Çelik de 20 yıldır bu görevi onur ve şerefle yürüttüğünü, aynı şekilde de bıraktığını söyledi.

Saldırıcıer'e yeni görevinde başarılar dileyen Çelik, "Bu, bir bayrak yarışıydı. Bu görevi arkadaşım Turan Saldırıcıer'e devretmekten memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi

Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk isme kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.