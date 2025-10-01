TÜDKİYEB'in Yeni Başkanı Turan Saldırıcıer Göreve Başladı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) yeni seçilen Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, görevi eski başkan Nihat Çelik'ten devraldı.

TÜDKİYEB'in 27 Eylül'de yapılan genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetimi için birlik merkezinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende yeni Genel Başkan Saldırıcıer, görevi Çelik'ten devraldı.

Burada konuşan Saldırıcıer, yapılan genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu bir bayrak yarışı, önemli olan buraya hizmet etmektir." dedi.

Herkesi aile olarak gördüklerini ve ötekileştirmediklerini belirten Saldırıcıer, "Aslolan, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığının ve birliklerimizin gelişimidir. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Çelik de 20 yıldır bu görevi onur ve şerefle yürüttüğünü, aynı şekilde de bıraktığını söyledi.

Saldırıcıer'e yeni görevinde başarılar dileyen Çelik, "Bu, bir bayrak yarışıydı. Bu görevi arkadaşım Turan Saldırıcıer'e devretmekten memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.