TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Çiftçiler çevreye daha duyarlı olmalı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin, üreticilerin ve yetiştiricilerin çevreyi korumak adına daha fazla duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Çelik, çevrenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, tarım topraklarının korunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler, üreticiler ve yetiştiricilerin çevreyi korumak adına daha fazla duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, "Çünkü çevre onların geçim kaynağı, bacasız fabrikalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki iklim krizi ve küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaşmasının çevreyi önemli ölçüde tehdit ettiğine dikkati çekti.

Çevre bilinci oluşturulmasının önemine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Toprağın dostlara ihtiyacı vardır, ona dostça davranacak olanlar da tarım sektörü ve paydaşlarıdır. Tarım topraklarımızda yapılan bilinçsizce sulamalar, tuzluluk ve çoraklaşma sorununa, teknolojik gelişmelere paralel olarak verimliliği artırmak adına yapılan aşırı gübreleme ve ilaçlamalar ile yoğun olarak kullanılan kimyasallar toprak kirliliğine, kuraklık, aşırı otlatma, toprak kirliliği ve ormansızlaşma ise çölleşmeye neden olmakta, bu durum doğada yaşayan tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir."

Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler, üreticiler ve yetiştiricilerin çevreyi korumak adına daha fazla duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, "Çünkü çevre onların geçim kaynağı, bacasız fabrikalarıdır." ifadesini kullandı.

"85 milyon insanın gıda güvencesi tehlikede"

Tarım alanları ve çayır-mera alanlarındaki azalmanın çevre sorunları oluşturmasının yanında gıda güvencesini de tehdit ettiğini belirten Çelik, son 40 yılda Hollanda'nın yüz ölçümü kadar tarım toprağının, Gürcistan'ın yüz ölçümü kadar çayır-mera alanının azaldığının altını çizdi.

Çelik, hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaygınlaşan plansız kentleşme ve sanayileşmenin de tarım topraklarının azalmasına yol açtığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım topraklarının yerini beton yığınlarına bırakması, en büyük çevre sorunu olarak karşımızda durmaktadır. Tarım alanlarımızın, çayır-meralarımızın amaç dışı kullanılması, 85 milyon insanımızın gıda güvencesini de tehlikeye atmaktadır. Yapmamız gereken, tarım alanlarımızı daha fazla kaybetmemek ve mevcut haliyle tarım alanlarımız ile çayır ve meralarımızın bilinçli bir şekilde kullanarak korunmasını sağlamak olmalıdır."