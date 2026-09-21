TÜBİTAK 660 personel alımında başvuru süresini 5 Ekim'e uzattı

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere istihdam edeceği 660 personel için başvuru süresini 5 Ekim'e kadar uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.

Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

Daha önce 22 Eylül olarak duyurulan son başvuru tarihi 5 Ekim'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA