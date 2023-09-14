TTK Armutçuk Müessesesi'nde göçük bilgilendirme toplantısı yapıldı

TTK Armutçuk Müessesesi'nde meydana gelen göçükle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Zonguldak Valisi, AK Parti milletvekilleri ve TTK yetkilileri katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün yaşanan göçüğe ilişkin ilgililerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK yöneticileri ve Armutçuk Müessese Müdürlüğü yetkilileri katıldı.