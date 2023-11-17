TTK Armutçuk Müessesesi'nde arızalı iş makinesi tamir edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde arızalı olan elektrikli iş makinesi, tamir edilerek ocakta kullanılmaya başlandı. Müesseste görevli ustaların iki ay süren çalışması sonucunda makine tamir edildi ve uzun yıllar hizmet vereceği belirtildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi görevlileri, kurumdaki arızalı elektrikli iş makinesini tamirini yaparak ocakta kullanmaya başladı.

Müessesede hidrolik servis şefi Muhammet Akyüz, gazetecilere, TTK Karadon Müessesesi'nde arızalı olduğu için kullanılamayan elektrikli iş makinesini Armutçuk'taki ustaların iki ay süren çalışmayla tamir ettiğini anlattı.

Madende kullanılacak iş makinesinin ocağa götürüldüğünü aktaran Akyüz, "İş makinemiz atıl halde gelmişti. Ustalarımızla tamir ve bakımını yaptık. Uzun yıllar müessesimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası yetkilileri, makinenin geri kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.