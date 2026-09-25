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TTF'de ekim vadeli doğal gaz fiyatı haftalık yüzde 10,5 düşüşle 71,16 avroya geriledi

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TTF'de ekim vadeli doğal gaz fiyatı, ABD-İran görüşmelerinin Hürmüz riskini azaltabileceği beklentisi ve sınırlı talebin etkisiyle haftalık yüzde 10,5 düşerek 71,16 avroya geriledi. Komisyon, depoların yüzde 70,35 dolulukta olduğunu, arzın istikrarlı seyrettiğini bildirdi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD ve İran arasında bu hafta New York'ta yürütülen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'ndaki arz risklerinin azalabileceği beklentisini güçlendirmesi ve kış öncesi mevsimsel talebin sınırlı seyretmesiyle haftalık bazda geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı geçen hafta cuma gününü 79,52 avrodan tamamlamıştı.

Fiyatlar, bugün saat 15.14'te geçen hafta cuma günkü kapanışa göre yüzde 10,5 azalarak 71,16 avroya geriledi.

Fiyatlarda haftanın ilk işlem günlerinde yaşanan düşüşte, İran'ın ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin haberler etkili oldu. Bu gelişme, Hürmüz üzerinden taşınan LNG akışlarının yeniden başlaması ve küresel arz sıkışıklığının hafiflemesi beklentilerini güçlendirdi.

Ancak ABD ve İran arasındaki temaslarda hızlı bir ilerleme sağlanamaması, haftanın ikinci yarısında fiyatların yeniden yükselmesine yol açtı. Perşembe günü TTF fiyatları 74,94 avroya çıkarken, piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndan LNG sevkiyatlarına ilişkin belirsizlikler yeniden öne çıktı.

Bununla birlikte, Avrupa'da kış öncesi gaz talebinin henüz mevsimsel olarak yüksek seviyelere ulaşmaması ve depolama tesislerine gaz enjeksiyonlarının sürmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 70,35 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 82,03 seviyesindeydi.

Avrupa'nın depolama seviyeleri geçen yılın altında kalsa da piyasada kış öncesi arz görünümü açısından depolama tesislerine devam eden girişler ve mevsimsel talebin henüz sınırlı olması fiyatlardaki yükselişi sınırlandıran unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, Hürmüz Boğazı üzerinden LNG akışlarının normalleşmemesi durumunda Avrupa'nın alternatif LNG kargoları için Asya ile rekabetinin devam etmesini ve fiyatların yükselişini sürdürmesini bekliyor.

Avrupa Komisyonu gaz arzının istikrarlı olduğunu teyit etti

Öte yandan, Avrupa Komisyonunun Gaz Koordinasyon Grubu, dün mevcut doğal gaz piyasası koşullarını ve kış hazırlıklarını değerlendirmek üzere toplandı. Komisyon, depolama seviyelerinin tarihsel seviyelerin altında olmasına rağmen Avrupa Birliği'nde doğal gaz arzının istikrarlı olduğunu bildirdi.

Komisyon, 3 Eylül'deki önceki toplantının ardından da düşük depolama seviyelerine rağmen AB'nin doğal gaz arz güvenliği açısından acil bir risk bulunmadığını açıklamıştı. Açıklamada, artan LNG ithalat kapasitesi, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve doğal gaz talebindeki düşüşün Avrupa'nın arz güvenliğini desteklediği belirtilmişti.

Komisyon, Gaz Koordinasyon Grubunun gaz birliklerinin de katılacağı bir sonraki toplantısının 8 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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