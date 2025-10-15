Haberler

TŞOF, Antalya'da Esnaf ve Sanatkarların Sorunlarını Ele Aldı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında Antalya'da düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında, esnaf ve sanatkarların sorunları ortak akıl ve istişare ile ele alındı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığında düzenlenen Danışma Kurulu toplantısı Antalya'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu ile birlikte Aksaray, Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bolu, Burdur, Denizli, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkan ve Başkan vekilleri katılım sağladı.

"Sorunları ortak akıl ve istişareyle çözüyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü konusunda istişare kültürünün önemine vurgu yaptı. Yiğiner, "Toplantımızda, esnaf ve sanatkarlarımızın hem genel düzeyde hem de sektörel olarak karşılaştıkları sorunları tüm yönleriyle ele aldık. Başkanlarımızın illerinde yürüttükleri çalışmalar, edindikleri gözlemler ve öneriler doğrultusunda sorunların çözüm yollarını ortak akıl çerçevesinde değerlendirdik" dedi.

Federasyonun çalışmaları sunumla anlatıldı

Yiğiner, konuşmasının devamında federasyonun yürüttüğü projeler ve tesislerdeki modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Federasyonumuzda ve tesislerimizde yürüttüğümüz çalışmalar ile elde ettiğimiz kazanımlara ilişkin hazırladığımız video sunumunu Başkanlarımızla paylaştık. Ulaşım esnafımızın sorun, talep ve beklentilerine yönelik yürüttüğümüz faaliyetleri ve tesislerimizdeki yenileme süreçlerini kapsamlı şekilde aktardık" ifadelerini kullandı.

Birlik ve dayanışma mesajı

Toplantı sonunda çekilen hatıra fotoğrafı ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen ESOB başkanları birlik ve dayanışma mesajı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
