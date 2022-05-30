TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu - Haberler

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TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.

TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.

Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Mahmut Sami Şahin Mustafa Varank Ekonomi Haberler

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