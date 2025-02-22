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Trump, yabancı vergilere karşı önlemler alıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergilerine karşı tarifeler dahil olmak üzere önlemler almayı planlıyor. Ayrıca, Çin'in ABD'ye yatırım yapmasını kısıtlamaya yönelik yeni kararlar da imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler dahil olmak üzere karşılık verici adımların değerlendirilmesine yönelik bir karara imza attı.

"ZORBALARA KARŞI" DENDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Amerikan şirketlerini yurt dışındaki "zorbalıklardan" korumak için bir kararı imzaladığı aktarıldı. Açıklamada, Trump yönetiminin, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri, para cezaları, uygulamalar ve politikalar gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler gibi karşılık verici adımları değerlendireceği kaydedildi.

TÜM HÜKÜMETLERE KARŞI EK TEDBİR

Yabancı hükümetlerin Amerika'nın vergi tabanını kendi çıkarları için kullanmasına izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararla, ABD Ticaret Temsilciliğine, Trump'ın ilk döneminde başlatılan dijital hizmet vergilerine ilişkin soruşturmaları yenileme ve Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık yapan dijital hizmet vergilerini kullanan diğer ülkeleri soruşturma talimatı verildiği bildirildi. Açıklamada, Amerikan şirketlerinin Avrupa Birliğindeki (AB) tüketicilerle nasıl etkileşim kuracağını belirleyen Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemelerin, yönetim tarafından mercek altına alınacağı aktarıldı.

ÇİN'İN ABD'DEKİ YATIRIMLARINI KISITLAMAYA YÖNELİK KARARI DA İMZALADI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Çin'in ABD'nin teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde ve diğer stratejik sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamaya yönelik bir kararı da imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararla ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının, özellikle Çin gibi yabancı rakiplerden gelen tehditlere karşı korunmasının amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, ABD Yabancı Yatırım Komitesinin (CFIUS), teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde gibi stratejik sektörlerde Çin yatırımlarını kısıtlamak için kullanılacağı aktarıldı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİNE KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Amerikan sermayesi, teknolojisi ve bilgisinin Çin gibi yabancı rakipler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için yeni kurallar getirileceği belirtilen açıklamada, sadece Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verileceği ifade edildi. Açıklamada, Trump yönetiminin yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum teknolojisi, biyoteknoloji, havacılık ve diğer hassas sektörler dahil olmak üzere Çin'e yönelik ABD yatırımları üzerinde yeni veya genişletilmiş kısıtlamalar getirmeyi de değerlendireceği kaydedildi.

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Trump, yabancı vergilere karşı önlemler alıyor
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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