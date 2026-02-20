Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin kararının ardından yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararı sonrası halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10 oranında küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını belirtti.

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının "son derece hayal kırıklığı yarattığını" belirten Trump, mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyduğunu söyledi.

Trump, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." dedi.

Tarifelerle ilgili davanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Trump, "İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var." diye konuştu.

Trump, "Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız." ifadesini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüzde 10'luk tarife yaklaşık 5 ay yürürlükte kalabilecek

Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölüm uyarınca sadece 150 gün yürürlükte kalabilecek yüzde 10'luk küresel tarife oranının 3 gün sonra yürürlüğe gireceğini düşündüğünü belirtti.

Tarifenin yürürlükte olduğu yaklaşık 5 aylık sürede ülkelere tarifeler koymak için gerekli incelemeleri yapacaklarını aktaran Trump, "Sonunda, daha önce elde ettiğimizden daha fazla gelir elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Trump, 232 ve 301. Bölümler kapsamında yürürlükte olan tüm tarifelerin de yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirtti.

"Bugünkü karar, Başkanın ticareti düzenleme yetkisini daha net hale getirdi"

Tarifeleri "Amerika'yı yeniden büyük yapmak" için çok etkili bir şekilde kullandığını öne süren Trump, Yüksek Mahkemenin hakkında "yanlış bir şekilde" karar verdiği IEEPA yerine başka alternatifleri kullanacaklarını anlattı.

Trump, karara göre, IEEPA kapsamında bir ülkeyi "mahvetmesine" izni olduğunu ancak ülkelerden "küçük bir ücret" talep etmesine izin verilmediği savunarak, "Kararları yanlış ama önemli değil, çünkü bu kararla onaylanmış çok güçlü alternatiflerimiz var." diye konuştu.

Mahkemenin kararını kabul etmese de Trump, kararın bir Başkanın gelecekte gümrük vergileri uygulama yetkisini önemli ölçüde kısıtlamadığını kaydetti.

Trump, eskiden uygulanandan çok daha fazla ücret talep edebileceğinin altını çizerek, Başkan'a gümrük vergileri uygulama yetkisi veren ve tarifelerin çoğunu haklı gösterebilecek yasalara örnek verdi.

Ancak bu yasalar için sürecin biraz daha uzun olacağını dile getiren Trump, "Dolayısıyla, Yüksek Mahkemenin bugünkü kararı, bir başkanın ticareti düzenleme ve gümrük vergileri uygulama yetkisini daha az değil, daha güçlü ve daha net hale getirdi. Artık hiçbir şüphe kalmayacak ve bu karar sayesinde gelirimiz artacak, şirketlerimiz ve ülkemiz daha iyi korunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Topladığımız paraya ne olacağı birkaç yıl dava konusu olacak"

Trump, Yüksek Mahkemenin karar vermesinin aylar almasına rağmen, alınan tarifelerin geri ödenmesine ilişkin bir hüküm getirilmemesini eleştirdi.

Tarifelerden yüz milyarlarca gelir elde ettiklerine işaret eden Trump, "Topladığımız tüm bu paraya ne olacak? Bu konu tartışılmadı. Oraya 'parayı tutun' ya da 'parayı tutmayın' diye bir cümle ekleyebilirlerdi." dedi.

Trump, tarifelerin iade edilip edilmemesi durumunun gelecek birkaç yıl boyunca dava konusu olacağını belirterek, Yüksek Mahkemenin kararını "berbat", "kusurlu" ve "akıllı insanlar tarafından yazılmamış" şeklinde nitelendirdi.

IEEPA tarifeleri kullanılarak müzakere edilen ticaret anlaşmalarına yönelik soru üzerine de Trump, "Birçoğu geçerli. Bazıları geçerli olmayacak ve diğer tarifelerle değiştirilecek." ifadelerini kullandı.