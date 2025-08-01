Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği kaydedildi. Kararnamede yer alan ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı vurgulanan açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarife uygulanacağı bildirildi.

Kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor. Türkiye'ye ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Tarife oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir kararnameyi de imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada'ya yönelik yeni tarife oranının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği aktarıldı.