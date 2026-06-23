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ABD Başkanı Trump, kuantum teknolojilerine yönelik iki kararname imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, ileri düzey kuantum bilgisayarların geliştirilmesi ve güvenlik tehditlerine karşı önlem alınması için iki yeni başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameler, ulusal kuantum girişimini başlatırken federal sistemlerin 2031'e kadar kuantum kriptografisine geçişini öngörüyor.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ileri düzey kuantum bilgisayarların geliştirilmesini ve bunların oluşturduğu güvenlik tehditlerini hafifletmeyi amaçlayan iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kuantum teknolojilerinin ülkenin ekonomik büyümesi açısından büyük önem taşıyan yeni nesil inovasyonu temsil ettiğini söyledi.

Yeni kararnamelerle ABD'de kuantum alanındaki pozitif ivmeyi sürdürmek istediklerini vurgulayan Trump, "Halihazırda açık ara lider konumdayız, artık bu liderliğimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Trump, ilk kararnamenin önemli bilimsel hesaplamaları yapabilen bir kuantum bilgisayarı üretmek ve gelecek 5 yıl içinde kuantum tabanlı sensörler ile ağlar geliştirmek amacıyla ulusal bir girişimi başlattığını bildirdi.

Amerikan kuantum liderliğine daha önce hiç olmadığı kadar büyük yatırımlar yapacaklarını kaydeden Trump, ikinci kararnamenin de federal kurumların bilgisayar sistemlerini 2031 yılına kadar "kuantum kriptografisi" olarak adlandırılan sisteme geçirmelerini ve güçlü güvenlik standartlarının daha geniş çapta benimsenmesine öncülük etmelerini öngördüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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