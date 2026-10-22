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Trump, rüzgar türbini ithalatında ulusal güvenlik gerekçesiyle kararname imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri ve bileşenlerinin ithalatının ulusal güvenliği tehdit edebileceği gerekçesiyle kararname imzaladı. Kararnamede, yabancı üretimli ekipmanların siber açıklarla şebekeye uzaktan müdahale ve kesinti riski oluşturabileceği belirtildi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri ile bunların parça ve bileşenlerinin ithalatının "ulusal güvenliği tehdit edebileceği" gerekçesiyle yeni bir kararname imzaladı.

Trump, "Rüzgar Türbinleri ile Bunların Parça ve Bileşenlerinin ABD'ye İthalatının Düzenlenmesi" başlıklı kararnameye imza attı.

Kararnamede, ABD Ticaret Bakanlığının rüzgar enerjisi ekipmanlarının ithalatının ülkenin ulusal güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin yürüttüğü incelemenin raporunu sunduğu bildirildi.

İncelemenin sonuçlarına göre söz konusu ürünlerin ithalatının ulusal güvenlik açısından risk taşıdığı belirtilen kararnamede, rüzgar enerjisinin güvenilmez ve kesintili bir enerji kaynağı olduğu ve ABD elektrik şebekesini daha güvenilir enerji kaynaklarından uzaklaştırdığı ifade edildi.

Kararnamede, özellikle yabancı üretimli ekipmanların siber güvenlik açıkları nedeniyle elektrik şebekesine uzaktan müdahale ve kesinti riski oluşturabileceği, türbinlerin radar sistemlerini etkileyebileceği ve ABD'nin yabancı üretime bağımlılığının arttığı kaydedildi.

Son on yılda rüzgar türbini bileşenleri ve alt bileşenlerinin ithalatı artarken kanat gibi bazı ürünlerin yerli üretim kapasitesinin anlamlı bir şekilde artmadığına değinilen kararnamede, Ticaret Bakanlığının rüzgar enerjisi ekipmanlarının ithalatını düzenlemek için bir dizi eylem tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı.

Kararnamede, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine, ithalat kaynaklı güvenlik risklerini azaltmak amacıyla ticaret ortaklarıyla müzakereler yürütme talimatı verilirken, görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde gelecekte ek önlemler ve tarifelerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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