Haberler

Trump, Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın dahil edilmesi çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilerin hazırladığı Rusya'ya yaptırım yasasına İran'ın da dahil edilmesi gerektiğini sosyal medyadan duyurdu. Tasarının hazırlanmasına öncülük eden Senatör Graham'ın da bunu isteyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında "Cumhuriyetçiler, Rusya'ya yaptırımlar yasasına İran'ı da eklemeli." ifadesini kullanan Trump, yasa tasarısının hazırlanmasına öncülük eden, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve ani şekilde yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da "bunu isteyeceğini" kaydetti.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

ABD basınında, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin, Senatör Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısı etrafında birleştiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Bakan Gürlek duyurdu! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü
Beşiktaş'ta ayrılık

2 yıllık imza: Yollar resmen ayrıldı!
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı

Nakliyecilerden son dakika fiyat oyunu! Askeri personele saldırdılar
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

Devlet televizyonunda olay Türkiye itirafı! 100 yıllık inkar çöktü