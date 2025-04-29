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Trump, Otomobil Tarifeleri İçin Kararname İmzalamaya Hazırlanıyor

Trump, Otomobil Tarifeleri İçin Kararname İmzalamaya Hazırlanıyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil tarifeleri ile ilgili bir kararname imzalayacağını duyurdu. Hazine Bakanı Scott Bessent, amaçlarının yüksek kaliteli endüstriyel işleri ABD'ye geri getirmek olduğunu ifade etti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün otomobil tarifelerine ilişkin bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Trump'ın ikinci döneminin 100'üncü gününde düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Leavitt, Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde otomobil tarifelerine ilişkin bir kararname imzalayacağını belirtti.

Hazine Bakanı Bessent ise amaçlarının yüksek kaliteli endüstriyel işleri ABD'ye geri getirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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