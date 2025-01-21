Trump'ın sessizliği kripto para piyasasını sarstı

Kripto para ekosistemi son 24 saatte çalkantılı bir dönemden geçti. Coinglass verilerine göre likidasyonların 816 milyon doları long pozisyonlardan, 307 milyon doları ise short pozisyonlardan oluştu. Bu durum, yatırımcıların dijital varlıklardaki hızlı fiyat hareketlerine uyum sağlamaya çalıştığını gösteriyor.

Altcoinler Bitcoin Düşüşünden Sert Etkilendi

Piyasadaki volatilite, özellikle altcoin segmentinde kendini gösterdi. Solana yüzde 9'un üzerinde değer kaybederken, Cardano yüzde 5'in üzerinde düştü.

FXTM analisti Lukman Otunuga, Bitcoin'in ABD ekonomik verileri ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ( Fed ) faiz beklentilerine olan duyarlılığına dikkat çekti. QCP Capital'deki analistler, Deribit gibi türev platformlarındaki yüksek fonlama oranlarının altta yatan iyimserliği yansıttığını belirtti.

Polymarket verilerine göre ABD'nin olası Bitcoin Stratejik Rezervi kurma olasılığı yüzde 38 seviyesinde bulunuyor. Bitget CEO'su Gracy Chen, böyle bir politikanın kapsamlı planlama ve Fed ile iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki günlerde volatilitenin yüksek seyredebileceğini öngörüyor. Yatırımcıların Fed'in faiz kararları ve ABD ekonomik verilerini yakından takip ettiği bildiriliyor.