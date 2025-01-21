Trump'ın sessizliği kripto para piyasasını sarstı

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Kripto para piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar, 386 binden fazla yatırımcının pozisyonunun kapanmasına ve 1,28 milyar dolarlık likidasyona neden oldu. Donald Trump'ın göreve başlama konuşmasında Bitcoin'e değinmemesi sonrası Bitcoin (BTC) fiyatı 109 bin dolardan 103.500 dolara geriledi. Solana (SOL), XRP ve Cardano (ADA) gibi altcoinlerde ise daha sert kayıplar yaşandı.

Kripto para ekosistemi son 24 saatte çalkantılı bir dönemden geçti. Coinglass verilerine göre likidasyonların 816 milyon doları long pozisyonlardan, 307 milyon doları ise short pozisyonlardan oluştu. Bu durum, yatırımcıların dijital varlıklardaki hızlı fiyat hareketlerine uyum sağlamaya çalıştığını gösteriyor.

Altcoinler Bitcoin Düşüşünden Sert Etkilendi

Piyasadaki volatilite, özellikle altcoin segmentinde kendini gösterdi. Solana yüzde 9'un üzerinde değer kaybederken, Cardano yüzde 5'in üzerinde düştü.

FXTM analisti Lukman Otunuga, Bitcoin'in ABD ekonomik verileri ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ( Fed ) faiz beklentilerine olan duyarlılığına dikkat çekti. QCP Capital'deki analistler, Deribit gibi türev platformlarındaki yüksek fonlama oranlarının altta yatan iyimserliği yansıttığını belirtti.

Polymarket verilerine göre ABD'nin olası Bitcoin Stratejik Rezervi kurma olasılığı yüzde 38 seviyesinde bulunuyor. Bitget CEO'su Gracy Chen, böyle bir politikanın kapsamlı planlama ve Fed ile iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki günlerde volatilitenin yüksek seyredebileceğini öngörüyor. Yatırımcıların Fed'in faiz kararları ve ABD ekonomik verilerini yakından takip ettiği bildiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Ekonomi
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