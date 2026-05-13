Trump'a Çin ziyaretinde eşlik edecek iş heyetine Nvidia'nın CEO'su Huang da katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde yapacağı Çin ziyaretine iş heyetiyle katılacak. Ziyarette, teknoloji transferi üzerine anlaşmazlıkların yaşandığı Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da bulunacak. Huang, Trump'ın başkanlık uçağına Alaska'daki yakıt ikmali sırasında bindi. Ziyaretin önemi, ABD'nin ihracat kontrolü ve yapay zeka çipleri üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs'ta Çin'e yapacağı ziyarete katılan iş heyetinde, iki ülke arasında teknoloji transferi konusunda anlaşmazlıkların yaşandığı gelişmiş yapay zeka çiplerini üreten Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da yer alacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Huang'ın, Trump ve heyetini taşıyan başkanlık uçağına Alaska'daki yakıt ikmali sırasında bindiği belirtildi.

Huang'ın ismi Beyaz Saray'ın dün açıkladığı listede yer almamış, bu durum Nvidia'nın patronunun ziyarete davet edilmediğine dair spekülasyona yol açmıştı.

Nvidia'nın ürettiği ileri teknoloji çipler, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve işletilmesi açısından kritik ürün niteliği taşıyor. Çin'de yapay zeka ve bulut bilişimi sistemleri geliştiren şirketler bu çiplere yoğun talep gösterdiğinden şirketin ülkede yaygın bir satış ağı bulunuyor.

Çin pazarının kaybedilmesinin Nvidia'nın çip üretimindeki küresel liderliğine zarar vereceği uyarısını dikkate alan ABD Başkanı Trump, geçen yılın sonunda H200 çiplerinin Çin'e satışına, ABD'deki satışının yüzde 50'sini geçmemesi ve satışlardan elde edilen gelirin yüzde 25'inin ABD hazinesine aktarılması kaydıyla izin vermişti.

17 Amerikan şirketinin temsilcileri heyette

Trump'a eşlik edecek iş heyetinde finans, teknoloji, havacılık ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren 17 Amerikan şirketinin temsilcileri yer alıyor.

Heyette, çip üretimi, yapay zeka, bilişim teknolojileri gibi ABD'nin Çin'e ihracatını kontrol altına almak istediği kritik sektörlerdeki şirketlerin temsilcilerinin ağırlıkta olması dikkati çekiyor.

Finans sektöründen, varlık yönetim şirketleri Black Rock'ın kurucusu ve patronu Larry Fink ile Blackstone'un kurucu ortağı ve patronu Stephen Schwarzman, yatırım bankaları Goldman Sachs'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon ile Citigroup'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jane Fraser, finansal hizmet sağlayıcıları Mastercard'ın CEO'su Michael Miebach ile Visa'nın CEO'su Ryan McInerney ziyarete katılıyor.

Teknoloji sektöründen Huang'ın yanı sıra elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Elon Musk, teknoloji şirketi Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tim Cook, uçak üreticisi Boeing'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robert Kelly Ortberg, havacılık ve uzay şirketi GE Aerospace'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Henry Lawrence Culp, çip üreticileri Micron'un CEO'su Sanjay Mehrotra ile Qualcomm'un CEO'su Cristiano Amon, çip donanımları ve lazer ekipmanları üreticisi Coherent'ın CEO'su Jim Anderson, biyoteknoloji şirketi Illumina'nın CEO'su Jacob Thaysen ile sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dina Powell McCormick, ziyarette Trump'a eşlik diyor.

Gıda şirketi Cargill'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Sikes da heyette yer alıyor.

Heyete davet edilen siber güvenlik ve yapay zeka teknoloji altyapısı sağlayıcısı Cisco'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chuck Robbins ise bu hafta şirketin mali bilançosu açıklanacağı için ziyarete katılamayacak.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Haber YorumlarıCeyda Tola:

Elon Musk da gidiyor işte. Tim Cook de var. Nvidia'nın baskısı sonunda işe yaramış. Yapay zeka çipleri çok kritik anlaşılan. Ticaret anlaşmaları bu şekilde oluşuyor demek. Ciddi bir heyeti.

Haber YorumlarıSeyfi Sarı:

Vallahi bu teknoloji işleri çok karışık benim anlayacağım gibi değil ama Trump'ın bu kadar ülkenin büyük adamlarını yanına alması demek ciddi bir mesele vardır ne diyeyim Çin ile ne kadar değişir bilmem ama insanın tüyleri diken diken oluyor

Haber YorumlarıAnıl Ataş:

Bu kadar büyük şirketlerin CEO'ları gidiyor da niye bu Huang adam Alaska'da gizli gizli bindirildi Beyaz Saray listesine yazmamışlar Nvidia'nın çipleri bu kadar önemliyse açıkça davet etsinler Ya bunu yaparsa Çin'e ne mesaj vermiş olur Halkımız bunu bilmeli

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

