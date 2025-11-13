Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı. Böylece ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması resmen sona erdi.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) ek faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi güçlendi. Ekonomistlerin yüzde 80'i, Fed'in Aralık ayında zayıflayan iş gücü piyasasını desteklemek için 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle altın, yatırımcı güveninin artmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN

Güne 4.195 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içinde 4.180 dolar ile dip seviyeyi, 4.219 dolar ile zirveyi gördü. Ons altın şu sıralar 4.209 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Güne 5.696 lira seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde 5.663 lira ile dip seviyeyi, 5.732 lira ile zirveyi gördü. Gram altın şu sıralar 5.713 lira seviyesinden işlem görüyor.

13 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5.713 TL

Çeyrek altın: 9.343 TL

Yarım altın: 18.712 TL

Cumhuriyet altını: 37.255 TL