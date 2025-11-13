Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde
ABD'de hükümetin yeniden açılması ve Fed'in aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatlarını üç haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Ons altın 4 bin 195 dolardan, gram altın 5 bin 696 liradan işlem görüyor.
- ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı.
- Altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
- Gram altın 5.713 TL, ons altın 4.209 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı. Böylece ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması resmen sona erdi.
Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) ek faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi güçlendi. Ekonomistlerin yüzde 80'i, Fed'in Aralık ayında zayıflayan iş gücü piyasasını desteklemek için 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor.
Bu gelişmelerin etkisiyle altın, yatırımcı güveninin artmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesinde işlem görüyor.
ONS ALTIN
Güne 4.195 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içinde 4.180 dolar ile dip seviyeyi, 4.219 dolar ile zirveyi gördü. Ons altın şu sıralar 4.209 dolar seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Güne 5.696 lira seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde 5.663 lira ile dip seviyeyi, 5.732 lira ile zirveyi gördü. Gram altın şu sıralar 5.713 lira seviyesinden işlem görüyor.
13 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5.713 TL
Çeyrek altın: 9.343 TL
Yarım altın: 18.712 TL
Cumhuriyet altını: 37.255 TL