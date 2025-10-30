Haberler

Trump, Güney Kore'ye Nükleer Güçle Çalışan Denizaltı Yapma İzni Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile askeri ittifakın güçlendiğini belirterek, ülkeye nükleer güçle çalışan denizaltı inşa etme izni verdi. Trump, ayrıca Güney Kore'nin ABD'ye yapacağı yatırımların 600 milyar doları aşacağını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile askeri ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, bu ülkeye nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdiğini bildirdi.

Trump, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güney Kore'nin gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini belirten Trump, ülkenin ayrıca ABD'den büyük miktarda petrol ve doğal gaz alacağını kaydetti.

Trump, "Zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle, onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim. Güney Kore'nin harika Cumhurbaşkanı ile harika bir gezi oldu." ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımında da Trump, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltısını Philadelphia tersanelerinde inşa edeceğini belirterek, yakında gemi inşasının ABD'ye büyük bir dönüş yapacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı

Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.