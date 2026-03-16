Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "özel bir toplantı" yapması gerektiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını hemen düşürmesi gerektiğini belirterek, özel bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell'a eleştirilerini sürdüren Trump, bu konuda geç kalındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını "hemen" düşürmek için "özel bir toplantı" düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
