Haberler

Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün yapacağı bir açıklama ile duyuracağını belirtti. Trump, bu açıklamayı Kennedy Center'da düzenlenen bir gala sırasında yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti.

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.

Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık

Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
'Türk askeri Gazze'de olmayacak' diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt

Netanyahu'nun skandal çıkışına Bakan Fidan'dan net yanıt
Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık

Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a gelemiyor