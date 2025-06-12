Trump, Fed Başkanı Powell'ı Kovmayacak

Trump, Fed Başkanı Powell'ı Kovmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovmayacağını açıkladı. Trump, enflasyonun düştüğünü vurgulayarak, faiz oranlarının yükseltilmesine karşı olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Trump, faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım" dedi.

Açıklanan yeni enflasyon verilerinin iyi geldiğini vurgulayan Trump, enflasyonu düşürdüklerini kaydetti. Trump, "Diyelim ki, bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır ama artır faizleri. Bu kadar yüksek tutmak zorunda değilsin. Eğer enflasyon yükselirse, faiz oranlarını artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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