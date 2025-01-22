Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

ABD'de Başkan Donald Trump, ekibinin Çin'e %10'luk bir gümrük vergisini tartıştığını ve verginin 1 Şubat gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Başkan, "Meksika ve Kanada'ya fentanil gönderdikleri gerçeğine dayanarak Çin'e %10'luk bir gümrük vergisinden bahsediyoruz" dedi ve "Muhtemelen 1 Şubat'a bakıyoruz" diye ekledi.

KANADA VE MEKSİKA DA EK VERGİLERDEN NASİBİNİ ALACAK

Trump, ekibinin Meksika ve Kanada'ya yönelik "yaklaşık %25'lik" bir gümrük vergisinden bahsettiğini de belirtti. Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile fentanil ve ticaret hakkında telefonda görüştüğünü söyledi. Çin tarafından yapılan açıklamada Xi'nin işbirliği çağrısında bulunduğu ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin karşılıklı yarar sağladığını belirttiği ifade edildi.

ABD merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü 17 Ocak'ta yayınladığı bir raporda "ABD Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygularsa ve Çin de aynı şekilde karşılık verirse, ikinci Trump yönetiminin dört yılı boyunca ABD'nin GSYH'si 55 milyar dolar, Çin'in ise 128 milyar dolar daha az olacaktır" dedi.