Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

Birçok ülkeye gümrük vergisi getirmesiyle piyasaları alt üst eden ABD Başkanı Donald Trump durmuyor. Tarifelerden geri adım atmayan Trump, bu sefer de ünlü şirketi tehdit etti.

YİNE "VERGİ" SİLAHINI KULLANDI

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'ye (TSMC) yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulunan Trump, fabrika şartı koştu.Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, TSMC'nin Amerika'da fabrika kurmaması halinde yüzde 100'e varan vergiyle karşılaşacağını söyledi.

BIDEN'I ELEŞTİRDİ

Eski Başkan Biden'ı da eleştiren Trump, TSMC'nin Arizona eyaletinde kurduğu tesis için verilen 6,6 milyar dolarlık hibe desteği kararını yanlış buldu. Trump, "Yarı iletken şirketlerinin paraya ihtiyacı yok. Ben onlara para vermedim. Sadece şunu söyledim: Fabrikanızı burada kurmazsanız, büyük bir vergi ödeyeceksiniz" dedi.

TSMC'DEN ABD'YE 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TSMC, Mart ayında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda ABD'ye toplam 100 milyar dolarlık yatırım yapma planını duyurmuştu. Şirket, bu kapsamda Arizona'da beş yeni yarı iletken tesisi kurmayı hedefliyor.