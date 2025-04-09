Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
Getirdiği gümrük vergileriyle dünyaya resmen savaş açan ABD Başkanı Donald Trump bu kez de en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'i tehdit etti. Trump, sektöründe dünyanın en büyüklerinden olan şirketin ABD'de fabrika kurmaması halinde yüzde 100 vergiyle karşılaşacağını söyledi.
Birçok ülkeye gümrük vergisi getirmesiyle piyasaları alt üst eden ABD Başkanı Donald Trump durmuyor. Tarifelerden geri adım atmayan Trump, bu sefer de ünlü şirketi tehdit etti.
YİNE "VERGİ" SİLAHINI KULLANDI
Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'ye (TSMC) yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulunan Trump, fabrika şartı koştu.Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, TSMC'nin Amerika'da fabrika kurmaması halinde yüzde 100'e varan vergiyle karşılaşacağını söyledi.
BIDEN'I ELEŞTİRDİ
Eski Başkan Biden'ı da eleştiren Trump, TSMC'nin Arizona eyaletinde kurduğu tesis için verilen 6,6 milyar dolarlık hibe desteği kararını yanlış buldu. Trump, "Yarı iletken şirketlerinin paraya ihtiyacı yok. Ben onlara para vermedim. Sadece şunu söyledim: Fabrikanızı burada kurmazsanız, büyük bir vergi ödeyeceksiniz" dedi.
TSMC'DEN ABD'YE 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
TSMC, Mart ayında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda ABD'ye toplam 100 milyar dolarlık yatırım yapma planını duyurmuştu. Şirket, bu kapsamda Arizona'da beş yeni yarı iletken tesisi kurmayı hedefliyor.