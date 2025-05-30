Trendyol ve UNDP'den Yarının Köyleri Projesi ile Kırsal Kalkınmaya Destek

Trendyol ve UNDP'den Yarının Köyleri Projesi ile Kırsal Kalkınmaya Destek
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Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle başlatılan Yarının Köyleri Projesi kapsamında, yerel girişimcilerin ürünleri Trendyol'da satışa sunuluyor. Bu projeyle kadınlar ve yerel üreticiler, ürünlerini e-ihracat yoluyla yeni pazarlara ulaştırma fırsatı elde ediyor. Ayrıca, projenin genişlemesi için 2028 sonuna kadar 10 dijital merkezin kurulması hedefleniyor.

TRENDYOL ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri Projesi'nde, kırsal kalkınmayı destekleyen bir adım daha atıldı. Proje kapsamındaki eğitimlere katılarak işlerini geliştiren yerel girişimcilerin ürünlerinin yer aldığı Yarının Köyleri Butiği, Trendyol'da açıldı. Bu sayede yöresel lezzetler Trendyol kullanıcılarıyla buluşuyor.

Yarının Köyleri butiği sayesinde, kadınlar başta olmak üzere birçok yerel üreticinin ürünü ve yöresel lezzet, Türkiye'nin dört bir yanındaki Trendyol kullanıcılarıyla buluşuyor. Giyimden ev dekorasyonuna, gıdadan geleneksel el sanatlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesi kırsal kalkınmaya katkı sunuyor.

Yerel üreticiler, Trendyol'un sağladığı e-ihracat olanakları sayesinde ürünlerini sadece Türkiye'den değil, Körfez'den Doğu Avrupa'ya kadar farklı yurt dışı pazarındaki müşterilerle de buluşturuyor. Yarının Köyleri Butiği'nde satılan ejder meyvesi lokumundan geleneksel lezzetlere, dokuma ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok ürün, Trendyol aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında alıcı buluyor. Ekonomik ve sosyal yönden güçlenen üreticiler, yeni pazarlarda müşteriyle buluşma fırsatı yakalarken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine de katkı sağlıyor.

2028 SONUNA KADAR 10 DİJİTAL MERKEZE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Yarının Köyleri'nde kırsal kalkınmayı desteklemek ve projenin etki alanını büyütmek için 2028 sonuna kadar 10 dijital merkeze ulaşılması hedefleniyor. Üreticiler, proje kapsamında kurulan dijital merkezlerde markalaşma, e-ticaret, ürün fotoğrafçılığı ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim alarak ürettikleri ürünleri katma değerli hale getirip e-ticarette daha çok tercih edilir hale getiriyor.

Adana Kürkçüler, İzmir Ulamış, Diyarbakır Bağıvar ve Sakarya Taraklı'da kurulan dijital merkezlerde üreticiler, kadınlar, çocuklar, gençler ve çiftçiler çeşitli eğitim ve danışmanlık programlarına katılım sağlıyor. Birçok üretici ürettiklerinin katma değerini arttırırken kendi işlerini kurma fırsatı da yakalıyor. Dijital merkezlerde sunulan kodlama ve robotik atölyeleriyle de çocukların dijital becerileri geliştiriliyor ve kırsalda dijital dönüşüm destekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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