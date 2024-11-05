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Trendyol, Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Başlatıyor

Trendyol, Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Başlatıyor
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Trendyol, e-ihracat fırsatıyla Türk ürünlerini yurt dışında tanıtmak için kasım kampanyalarını 15 farklı ülkede eş zamanlı olarak başlatıyor. Şirket, satıcılarına özel finansal destekler sunarak işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

BU yıl kasım kampanyalarını 15 ülkede eş zamanlı olarak başlatan Trendyol, e-ihracat fırsatıyla Türk üreticilerinin 'Made in Türkiye' ürünlerini yurt dışındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturacak.

Trendyol'un, kasım kampanyaları bu yıl Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan'da aynı anda yarın başlıyor. Kasımda yükselen talebin satıcılarca karşılanabilmesi için ve stok alımlarını kolaylaştırmak üzere şirket, erken ödeme özelliği ile özel finansal destekleri de hayata geçirdi.

'YURT DIŞINA TAŞIDIĞIMIZ KASIM KAMPANYAMIZLA SATICILARIMIZIN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen ve şirket satıcılarını buluşturan İş Ortağı Zirvesi'nde kasım kampanyalarıyla ilgili bilgi veren Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, "Türkiye'de ve yurt dışında 40 milyondan fazla müşterimiz ve onların taleplerini karşılayan yüz binlerce satıcımız var. Biz onların arasında bir köprüyüz ve bu sayede Trendyol'un yarattığı istihdam bugün 2 milyon kişiyi aşmış durumda. Kasım ayı, her sene satıcılarımızın işlerini büyütebildiği bir dönemdir. Ama bu kasım önceki yıllara göre daha farklı. Çünkü faaliyet yürüttüğümüz tüm ülkelerde kasım kampanyasını aynı dönemde başlatıyoruz. Bu kasımda yaratacağımız e-ihracat hacmi sayesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini geliştirmelerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Trendyol olarak, e-ticarette başarının ancak tüm ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz. Esnaf, KOBİ'ler ve bu ekosistemin tüm oyuncuları ile birlikte bir başarı öyküsü yazmayı başardık ve gelecekte de satıcılarımız ve müşterilerimizle etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz. Şirketimiz Türkiye'nin ihracatçı sayısına ve ihracat miktarına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek 130 binden fazla satıcısının e-ihracat yapmasına imkan sağladı ve satıcılar Trendyol üzerinden, 1 yıllık süreçte yurtdışına 80 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracat ile yurtdışına satış yapmak isteyen şirket satıcılarının satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, şirket satıcıları adına bu süreci kolaylaştırmak için de Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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