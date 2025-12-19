Trendyol 2025'te Türk üreticilerini dünya pazarlarına taşıdı

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, bu yıl 250 binden fazla satıcının dijitalleşme yolculuğunu destekleyerek, ürünlerini 35 ülkede 40 milyondan fazla müşteriyle buluşturduklarını belirtti.

Markanın 2025 yılı faaliyetlerini ve hedeflerini AA muhabirine değerlendiren İnan, hem yerli üretici esnaf ve KOBİ'lerin e-ticarete adım atmasını kolaylaştıran çözümler geliştirdiklerini hem de e-ihracatın sunduğu fırsatları daha fazla işletme için erişilebilir hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

İnan, birçok işletmenin Trendyol üzerinden ilk kez e-ticaretle tanıştığını ve ürünlerini dünyanın farklı noktalarındaki müşterilerle buluşturarak sınır ötesi pazarlara açılma imkanı elde ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin üretim gücünü, satıcılara sundukları teknoloji, lojistik altyapı ve pazarlama destekleriyle küresel pazarlara taşıdıklarını aktaran İnan, "2025 yılı, Türk üreticileri için bir dönüm noktası oldu. Türkiye'nin dört bir yanında üreten ve katma değer yaratan 250 binden fazla satıcımızın dijitalleşme yolculuğunu destekleyerek ürünlerini 35 ülkede 40 milyondan fazla müşteriyle buluşturduk." dedi.

İnan, sundukları altyapı sayesinde Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan coğrafyada 125 bini aşkın satıcının satış yaptığını, son bir yılda 55 milyon ürünü yurt dışındaki müşterilere ulaştırdıklarını dile getirdi.

Riyad, Dubai ve Romanya'daki depoları ile yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda faaliyete geçen İGA e-ihracat merkezlerinin, Türkiye'den çıkan ürünlerin uluslararası müşterilere daha hızlı ve uygun maliyetle ulaşmasını sağlayacak güçlü bir operasyon ağı oluşturduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"Sınır ötesi ticaretin büyümesi, gelişmiş bir altyapı ihtiyacı doğurdu. Son bir yılda bu doğrultuda 1 milyar doları aşan teknoloji, lojistik ve pazarlama yatırımı gerçekleştirdik. Türkiye'nin hızla büyüyen dijital ekonomisi, veri işleme kapasitesinin stratejik önemini her geçen gün artırıyor. Tamamlandığında bölgenin en büyük ve gelişmiş veri merkezlerinden biri olacak Ankara'da hayata geçirdiğimiz veri merkezi projesi de Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmeye yönelik uzun vadeli vizyonumuzun somut bir göstergesi."

"Yeni nesil bir fintek platformu kurmak üzere önemli bir adım attık"

İnan, yatırımlarını ekosistemi geliştirmeye yönelik işbirlikleriyle de güçlendirdiklerini, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile gerçekleştirdikleri anlaşma kapsamında TİM'in ilk e-ihracat partneri olduklarını belirtti.

Üreticilerin e-ihracat süreçleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması, dijital yetkinliklerini geliştirmesi ve global pazarlara daha kolay erişmesi amacıyla Türkiye'nin her yerinde eğitimlerden saha buluşmalarına, finansal destek mekanizmalarından mentörlük programlarına uzanan kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Finansal teknoloji alanında Baykar, ADQ ve Ant International ile Türkiye pazarına odaklanacak yeni nesil bir fintek platformu kurmak üzere önemli bir adım attık. Bu girişimin, satıcılarımızın finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırarak nakit akışlarını, yatırım kapasitelerini ve operasyonel sürdürülebilirliklerini güçlendireceğine inanıyoruz. Amacımız, tüketici ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirmek."

"Yapay zeka stratejik bir unsur"

Erdem İnan, e-ticaret ekosisteminde 2025'in en önemli inovasyon alanı olarak niteledikleri yapay zekayı, verimlilik artışının yanı sıra işletmelerin küresel rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur olarak gördüklerini anlattı.

Uluslararası pazarlarda başarılı olmanın müşterilerle hızlı, doğru ve kendi dillerinde iletişim kurmayı gerektirdiğine dikkati çeken İnan, "Trendyol mühendislerinin geliştirdiği Trendyol LLM ile bu ihtiyaca yanıt veriyoruz. Farklı ülkelerdeki müşterilerle Türkiye'deki satıcılar arasında yabancı dil problemini ortadan kaldırarak, satıcılarımızla müşterileri arasında çift yönlü bir köprü kuruyoruz." diye konuştu.

İnan, yapay zekanın iş süreçlerinin akıllı ve ölçeklenebilir biçimde otomasyona taşınmasına da katkı sunduğuna işaret etti.

Geliştirdikleri yapay zeka ajanlarının hem Trendyol'un iç operasyonlarında hem de satıcı ekosisteminde karar alma süreçlerini hızlandıran ve operasyonel yükü azaltan yeni bir çalışma modeli sunduğunu vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Satıcılar için özel olarak geliştirdiğimiz 'Ortak' adlı yapay zeka ajanı, satıcı verilerini analiz ediyor, öneriler sunuyor ve satıcı onayıyla bu kararları uygulayabiliyor. Yakında bu sistemi daha da geliştireceğiz. Satıcının yanında 7 gün 24 saat çalışan dijital bir ekip arkadaşı görevini üstlenecek. Bu sayede stok, fiyat, reklam, görünürlük gibi parametrelerin tamamı otonom bir yapı içinde yönetilecek. Yapay zeka destekli talep tahmini, stok yönetimi, rota optimizasyonu ve kişiselleştirme sistemleri de operasyonlarımızın tamamında daha öngörülebilir, ölçeklenebilir ve verimli bir yapı oluşturuyor."

Hedef e-ihracat payını yüzde 10'a çıkarmak

Türkiye'nin artan üretim gücü, gelişen dijital altyapısı ve genç girişimci ekosisteminin, işletmelerin dünya pazarlarında daha güçlü bir konum elde etmesine zemin hazırladığını aktaran İnan, bu potansiyeli desteklemek adına daha fazla üreticinin uluslararası müşterilere ulaşmasını sağlayacak altyapı ve destek mekanizmalarını güçlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin toplam ihracatının içinde e-ihracat payının yaklaşık yüzde 2,6 seviyesinde olduğuna değinen İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ticaret Bakanlığımızın bu oranı 2030 yılına kadar yüzde 10'a çıkarma hedefi, e-ihracatın Türkiye ekonomisi için sahip olduğu stratejik önemi açıkça ortaya koyuyor. Bu vizyonu desteklemeye ve Türkiye'nin üretim gücünü, girişimcilik potansiyelini ve yerli markalarının yaratıcılığını dünya çapında daha görünür kılmaya kararlıyız. TİM tarafından iki yıldır üst üste e-ihracat şampiyonu seçilmemiz, bu süreçte üstlendiğimiz rolün ve ekosisteme sağladığımız katkının önemli bir göstergesi. Türkiye'nin küresel ticaret sahnesindeki rekabet gücünün hızla artacağı yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde teknoloji, lojistik ve pazarlama kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ederek yerli üreticilerimizin, esnaf ve KOBİ'lerimizin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca müşteriye ulaştırmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz."