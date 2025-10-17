Haberler

Trakya'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısında Önemli Artış

TÜİK verilerine göre Eylül ayı itibarıyla Trakya illerinde trafiğe kayıtlı araç sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde araç sayılarındaki artış şehir içi trafiği etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Trakya illerinde eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısında önemli artışlar gözlendi.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 205 bin 518 olarak kaydedildi. Tekirdağ'da bu sayı 377 bin 177'ye yükselirken, Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 175 bin 778 olarak belirlendi. Son yıllarda artan araç sayısı, kent merkezlerinde trafik yoğunluğunu da beraberinde getiriyor.

Trafiğe kayıtlı araçların artışı, özellikle Tekirdağ ve Edirne'de şehir içi trafiğin yoğunlaşmasına neden olurken, Kırklareli'nde ise artış nispeten daha kontrollü bir şekilde gerçekleşti. Uzmanlar, araç sayısındaki artışın kaza riskini ve park yeri sorununu artırabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, yetkililer, araç sahiplerini trafik kurallarına uymaya ve özellikle şehir içi yoğun noktalarda dikkatli olmaya davet ediyor. Trafik denetimlerinin artırılması ve akıllı kavşak sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla, trafiğin daha güvenli hale getirilebileceği ifade ediliyor.

Trakya genelinde artan araç sayısı ve trafik yoğunluğu, sürücüler ve şehir planlamacıları için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
