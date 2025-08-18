Trakya'da Temmuz Ayında 4 Bin 732 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Trakya'da Temmuz ayında toplam 4 bin 732 konut satışı gerçekleşti. Tekirdağ 3 bin 620 satış ile lider oldu, Edirne 566 ve Kırklareli 546 konut satışıyla takip etti.

Trakya'da geçtiğimiz ay toplamda 4 bin 732 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında konut satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre Tekirdağ'da 3 bin 620, Edirne'de 566, Kırklareli'nde ise 546 konutun satışı gerçekleşti.

Trakya'da toplamda Temmuz ayında 4 bin 732 konut satılırken, Haziran ayında ise 3 bin 685 konut satılmıştı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
