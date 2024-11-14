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Trakya'da petrol arayacaklar

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Türkiye'de farklı bölgelerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırma kararı verildi. Edirne ve Kırklareli bölgesinde Türkiye'de kurulu Azerbaycan şirketine dev arazilerde petrol araması için izin verildiği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, enerji nakil hatlarının yapımı için Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bulunan bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet biçiminde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

5 YIL SÜREYLE PETROL ARAMA HAKKI KAZANDI

Diğer yandan, Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye iki sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne ve Kırklareli'ndeki toplam 79 bin 121 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Trakya'da petrol arayacaklar
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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