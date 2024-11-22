Üye Girişi
Haberler

Trakya'da Hibrit Ayçiçeği Tohumu Üretimi Hızlanıyor

Trakya'da Hibrit Ayçiçeği Tohumu Üretimi Hızlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da üretilen hibrit ayçiçeği tohumunun 2025'te 600 bin dekarlık alanda ekilmesi hedefleniyor. TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yerli tohumun yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yapıldığını ve desteklerin artmasını istediklerini belirtti.

Trakya'da üretilen hibrit ayçiçeği tohumunun 2025'te 600 bin dekarlık alanda ekilmesi hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında, Trakya'da tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için 7 yıldır önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

TRAKYAKA koordinasyonunda bölgedeki üniversiteler, araştırma enstitüleri, oda, borsa ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla yerli ayçiçeği tohumları üretildiğini dile getiren Şahin, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki üreticilerin de hibrit ayçiçeği tohumunun gelişmesi ve yaygınlaşması için çok emek verdiğini ifade etti.

Yerli tohumun tüm Türkiye'deki üreticiler tarafından ekilmesini istediklerini belirten Şahin, "Yerli tohum önce Trakya, sonra Marmara şimdi tüm Türkiye'deki 22 ilde ekiliyor. 22 ili gelecek yıl 33'e çıkarmayı düşünüyoruz. Bu anlamda çiftçilerimize desteğin artmasını da istiyoruz." dedi.

Trakya'da üretilen hibrit yerli ayçiçeği tohumunun bu yıl 300 bin dekar alanda ekildiğini söyleyen Şahin, 2025 hedefinin 600 bin dekar olduğunu belirtti.

Şahin, "2025 Faaliyet Önerileri" sunumu kapsamında sağlık turizmi ve kadın kooperatifleri programları konusunda da bilgi verdi.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da TRAKYAKA'nın bölgede ve Türkiye'de önemli projelere imza attığını dile getirdi.

Gegeoğlu, üreticiyi ve yerli üretimi destekleyen tüm projelere destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 691. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 22-23 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 26. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Kasım Haymana, Ayaş, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Kasım günün maçları nereden izlenir? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 22 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.