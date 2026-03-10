Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale, Bursa-Yenişehir Havalimanı ve diğer önemli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeye çağırdı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti 16-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale- Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.