Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu ve İstanbul-Kırklareli yolu gibi birçok güzergâhta devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarına yönelik trafik uyarılarında bulundu. Kontrolsüz geçişlere karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
İstanbul- Kırklareli yolunun 35-37. kilometrelerinde üstyapı bozulmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 82-83. kilometrelerinde yoğun yağışlar sonucu oluşan heyelan sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tünel çıkışında gizli buzlanma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki kablo ve mekanik tesisat montaj çalışması nedeniyle her iki istikamette ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.