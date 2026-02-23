Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu ve İstanbul-Kırklareli yolu gibi birçok güzergâhta devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarına yönelik trafik uyarılarında bulundu. Kontrolsüz geçişlere karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

İstanbul- Kırklareli yolunun 35-37. kilometrelerinde üstyapı bozulmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 82-83. kilometrelerinde yoğun yağışlar sonucu oluşan heyelan sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tünel çıkışında gizli buzlanma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki kablo ve mekanik tesisat montaj çalışması nedeniyle her iki istikamette ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da kırmızı alarm! 120 binden fazla kişi hastaneye koştu
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler

"İşte futbol bu" dedirten maç! Tarihi seriyi bitirdiler
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti

Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti