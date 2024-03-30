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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, oda toplantı salonunda meslek komitesi üyelerinin sektör sorunlarını dile getirdiği programda, turizme yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ve bu konuda büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Başka coğrafyalarda tanıtım yapılması gerek. Ancak rezervasyonların şu anda geçen sezonlara göre düşük olmasını göz önünde bulundurarak Körfez ülkelerinde de aralıksız tanıtımlara devam etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince gücümüz ölçüsünde fuarlara katılım sağlamaya çalışıyoruz. Ancak daha önce defalarca vurguladığımız gibi TGA da buradaki işletmelerden topladığı paralarla fuarlarda stant alınması için bize destek olmalıdır."

Çelebi, turistlerin başka bölgelere kaymaması için hızlı hareket etmek gerektiğinin altını çizerek, "Bahsettiğiniz tema park veya benzeri tesisler yerel yönetime aday olan siyasetçilerin vaatleri arasında bulunuyor ve biz de bunların takipçisi olacağız. Ayrıca açmak için büyük uğraşlar verdiğimiz Soçi-Trabzon feribot hattının da yeni bir destinasyon kazanma açısından önemli faydası olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım Adası'nın uzun sürecek bir proje olduğunu ancak bir yerden başlamak gerektiğini anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Yatırım Adası için elimizden geleni yapıyoruz, işin peşini bırakmadık ve takip ediyoruz. Beşikdüzü OSB için 3. etap onayı çıktı ve 200 dönümlük bir alan kazandırılacak. Burada su ürünleri firmalarını toplamayı amaçlıyoruz. Belki ileride Su Ürünleri İhtisas OSB'ye çevrilebilir. Şinik OSB'nin ise yüzde 90 doluluğu var. Ek yatırım arazi olarak 200-300 dönümlük alan da oraya kazandırılacak. Çalışmaları sürüyor. Vakfıkebir OSB'de ise tahsisler sürüyor. Bu arada doğu tarafında bir OSB talebi var, Araklı veya Sürmene civarında bir OSB kurulmasını hedefliyoruz. Araklı'da 200 dönümlük alanda Tekstil OSB kurulması için çalışmalar sürüyor. Çamburnu Tersanesi alanında da Yat-Gemi OSB planımız var. Bunlar hayata geçerse şehrin 30 yıllık geleceğini sanayi bakımından sağlama almış oluruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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