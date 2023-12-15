Üye Girişi
Haberler

Trabzon Reel Sektör Platformu Temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, ihracatın artırılması, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi için iş dünyasının talepleri aktarıldı ve 2024 Yatırım Programı için projelerin yer aldığı dosya teslim edildi.

Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu'na gerçekleştirilen ziyarette, Trabzon Ticaret Borsası (TTB), Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DİKB), Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri yer aldı.

İhracatın artırılması, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi için iş dünyasının öncelikli taleplerini Bakan Uraloğlu'na aktaran heyet, 2024 Yatırım Programına alınması istenilen projelerin yer aldığı dosyayı da teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, bir süre önce düzenledikleri basın toplantısında kamuoyuna açıkladıkları Trabzon reel sektörünün taleplerini Bakan Uraloğlu'na sunduklarını belirtti.

Uraloğlu'na, öncelikle bakanlığın projeleri olmak üzere diğer projeler ve iş dünyasının taleplerine destek istediklerini aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına, şehrimizin ekonomik yönden gelişimine bu taleplerimizin büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Geçmişte Trabzon'un gelişim stratejisiyle ilgili yapılan toplantıları yeniden başlatmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları yapacağız, geniş bir katılımla toplantıyı düzenleyeceğiz. Sayın Bakanımız da bu toplantının yapılmasını destekliyor."

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın'ın da bulunduğu ziyarette, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, TESOB Başkanı Metin Kara, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Of TSO Başkanı Erdal Saral ve diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title