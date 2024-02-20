Trabzon Havalimanı'nda yolcu köprüsü çalışmaları sürüyor

TRABZON - Atatürk Havalimanı'nda bulunan yolcu köprülerinden 2 tanesinin getirildiği Trabzon Havalimanı'nda modernizasyon çalışmaları sürüyor.

Son yıllarda Körfez ülkelerinden bölgeye olan turist ilgisi nedeniyle özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Trabzon Havalimanı'nda başlatılan modernizasyon çalışmaları sürüyor. 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 3 milyon 499 bin 592 yolcuya hizmet veren Trabzon Havalimanında bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 8 oranında, dış hatlarda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı. Yolcu ve uçak trafiğinin her geçen yıl arttığı Trabzon Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında yapımına başlanılan 3 bin 77 metrekarelik yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekarelik CIP yolcu binasının inşaatları sürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra 2 bin 250 metrekarelik yeni ısı merkezi binasının da yapılacağı Trabzon Havalimanı'nda EDS, bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu, check-in konveyörlerinin revizyonu, asansör eklenmesi, asma tavan tadilatı, dış cephe tadilatı ve döşemelerde güçlendirme gibi benzeri işler de gerçekleştirilecek.

Millet Bahçesine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda bulunan yolcu köprülerinden (körükler) 2 tanesi de Trabzon Havalimanı'na getirildi. Turizm sezonuna kadar çalışmaların bitirilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaptığı konuşmada, Havalimanı'nın kapasitesini arttıracak 20 milyarlık bir yatırımı yaparak hizmete sunacaklarını söyledi.

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmaları yapılacak. Sonrasında ise yeni Trabzon Havalimanı'nın yapım süreci başlatılacak.