Trabzon'da "Tarımsal Üretimin Planlaması" konuşuldu

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik:

"Trabzon tereyağı çok daha kaliteli olacak"

Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz:

"2026 yılına kadar 300 bin ton civarında Karadeniz Somonu üretim potansiyelimiz var"

TRABZON - Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz'ın katıldığı "Tarımsal Üretimin Planlaması" konulu bir toplantı düzenlendi.

Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik "Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği" 14 Eylül 2023'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmasıyla beraber yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kuruldu. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığı merkez birimleri ile üretim planlamasının uygulayıcısı olarak görülen taşra teşkilatlarının birlikte hareket etmesinin planlama sürecinin başarısı önemli bir yer kapsıyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz'ın katılımıyla Trabzon'da "Tarımsal Üretimin Planlaması" konulu bir toplantı düzenlendi.

"Türkiye'nin çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, bir su sorunu önümüze çıkacak"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, "Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğini ve ihracat odaklı ürünleri de baz alarak bir üretim planlaması yöntemine gideceğiz. Onun için de saha çalışmalarımızı 31 Mart'a kadar bitirip sonrasında da üretim planlamasını tamamen planlamış ve uygulamaya geçirmiş olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su sorunu çok önemli. Türkiye'nin çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, bir su sorunu önümüze çıkacak. Onun için o bölgelerde su ile ilgili fazla su tüketmeyen bitkisel üretim ve hayvancılıkla alakalı da fazla su tüketmeyen ırklar ya da küçükbaş hayvanlar ile ilgili projelerimiz var. Bu projeleri 2024 yılında işleme sokacağız ve böylelikle biz de iklim değişikliğine Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da hazırlıklı olarak girmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Hayvanlarda çiçek hastalığı tehdit oluşturmuyor"

Artvin'de son dönemde artan hayvanlarda görülen çiçek hastalığının Türkiye'de geneli için bir tehdit oluşturmadığını işaret eden Çelik, "Hayır bir tehdit oluşturmaz. Bakanlığımıza bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'müzdeki arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Şap hastalığı ile ilgili söylentiler de daha önce çıkmıştı. Ancak bu yıl Sayın Bakanımızın açıklamasına göre 2024 yılında her yıl iki dönem yapılan şap aşısını üç dönem olarak yapmayı planlıyoruz ve bunun yanında da tabii ki çiçek aşısı sürekli sahada veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından uygulanan bir aşıdır. Bunlar münferit olaylardır. Bize zaten bu ihbarlar geldiği anda hemen tedbir alıp gerekli işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak görülen Jersey ırkı süt sığırları ile ilgili de çalışmaları olduğunu kaydeden Çelik, "Jersey bizim için çok önemli. Karadeniz Bölgesi'nde yapı olarak küçük olmasından ve fındık bahçelerinde yayılmasından dolayı, biz Trabzon'un da içinde bulunduğu 8 ilde cinsiyeti belirlenmiş spermayı ücretsiz olarak veriyoruz etki projesi kapsamında. Yine proje ile Jersey ırkının daha verimli hale gelmesi için ve cinsiyeti belirlenmiş spermaya da devam edeceğiz ve bakanlık olarak da destekleyeceğiz. Buradaki dişi Jersey sayısını gün geçtikçe artırıyoruz yani saf ırkı artırıyoruz ki böyle olunca da buradaki meşhur olan Trabzon tereyağının çok daha kaliteli olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"2026 yılına kadar 300 bin ton civarında bir üretim potansiyelimiz söz konusu"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ise "Türkiye'de su ürünleri bölgesel ve iller bazında çok dinamik bir yapıya sahip. 2000 yılından bu zamana kadar baktığımızda yüzde 750 büyüyen, aynı zamanda ihracatta da yüzde 850 büyüyen bir sektör. 110 ülkeye su ürünlerini ihraç ediyoruz. Kendisini teknolojik olarak ve gıda sağlığı anlamında sürekli yenileyebilen bir sektör. Karadeniz bizim için çok önemli bir lokasyon. Karadeniz'deki hamsinin yüzde 90'nını Türkiye alıyor. Bu bizim için hem stratejik hem de ekonomik bir ürün. Karadeniz Somonu da gerçekten bizim için çok önemli. Şu anda Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesi arasında 2026 yılına kadar 300 bin ton civarında bir üretim potansiyelimiz söz konusu. Şu an 75-80 bin ton civarlarında üretim yapıyoruz. Bu ürünümüzü yurt dışına da ihraç ediyoruz. Karadeniz Somonu bir marka değeridir, gelecekte de bu devam edecektir" ifadelerini kullandı.