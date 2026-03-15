Trabzon'da ramazan ayında balığa talep arttı

Trabzonlular ramazan ayında tercihlerini istavrit ve mezgitten yana kullanıyorlar.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında istavrit 100 ve mezgit 100, somon 400, alabalık 300, barbun 350, levrek, çupra ve zargana ise kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Münir Yılmaz, AA muhabirine, ramazanda balık satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Mezgit ve istavritin ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "100-150 lira gibi fiyatlardan satılıyor. Bu da vatandaşın yararına oluyor. Genelde öğleden önce durgun olsa da öğleden sonra yoğunlaşıyor. Bu sezon güzel geçti. Sadece palamut ve çinekop olmadı. Palamut da ara ara geldi ama yoğun olmadı." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Murat Doğan da satışlardan memnun olduklarını ve ramazanın bollukla geçtiğini dile getirerek, "Güzel işler yaptık. Balık çeşidimiz boldu. Havalar soğuk gidince balığımız fazlalaştı. Yine de bolluk devam ediyor. Vatandaş fiyatı uygun olduğu için balığa ilgi gösterdi. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Hamsinin yerini mezgit ve istavrite bıraktığını aktaran Kadir Pınar da fiyatların gayet makul olduğunu kaydetti.

İftar için tercihini mezgitten yana kullanan Abdulkadir Bayçelebi ise, "Balığın alternatifleri var. Mezgit olmazsa hamsi, hamsi olmazsa somon ve çupra oluyor. Burada deniz çuprası bulmak zor ama en azından çiftlik çuprası yemeye çalışıyoruz veya levrek yiyoruz. Balık bizim için vazgeçilmez." diye konuştu.