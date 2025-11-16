Haberler

Trabzon'da Kivi Hasadı Başladı, İran Kivisi Piyasayı Etkiliyor

Trabzon'daki kivi üreticileri, İran'dan gelen ucuz kivi fiyatlarının pazarlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Kivi üretimi fındıktan daha fazla gelir getirirken, bu yıl rekolte Yalova'ya göre biraz düşük olmasına rağmen üreticiler hasattan memnun. Kokarca zararlısının kivide görülmemesi ise sevindirici bir gelişme.

Trabzon'da hasada başlayan kivi üreticileri, özellikle İran'dan gelen kivinin fiyatları ucuzlattığını belirttiler.

Trabzon'da fındık bahçelerini söküp kivi bahçesine dönüştüren üreticiler, kivi hasadına başladı. Kivinin fındıktan çok daha fazla gelir getirdiğini ifade eden üreticiler, bu yıl kivi üretim rekoltesinin Yalova bölgesine göre biraz düşük olduğunu, ama yine de hasattan memnun olduklarını, özellikle bahçede kokarca zararlısının görülmemesinin memnuniyetlerini artırdığını söylediler. Üreticiler, İran kivisinın daha ucuz olduğu için büyük tüccarlar tarafından tercih edildiğini de belirttiler.

Ortahisar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kivi üreticiliği yapan Mustafa Köroğlu, İran kivisi nedeniyle bu yıl pazar konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Fındık ağaçlarını sökerek yerine kivi ektiğini belirten Köroğlu, "Kivi bahçemiz 17 yaşında. Yaklaşık 6-7 yıl organik tarım yaptım ancak organik tarımdan yeterli verim alamadığım ve yeterli müşteri bulamadığım için organik üretimi bırakarak normal tarıma geçtim. Bahçemdeki fındık ağaçlarını sökerek kivi dikmiştim ve kivinin getirisi fındığa kıyasla daha yüksek. Bu yıl fındık olmadığı için değeri epeyce arttı. Normal şartlarda fındığa göre geliri en az iki, üç kat daha fazla. Pazar konusunda bu yıl biraz sıkıntı yaşanıyor. Özellikle İran'dan gelen kivi piyasayı olumsuz etkiledi. İran kivisinin raf ömrü uzun olmadığından ve daha ucuz fiyatlarla geldiğinden büyük tüccarlar şu anda İran kivisini tercih ediyor. Ancak İran kivisi en fazla bir ay dayanabiliyor. Bizim ürettiğimiz kivi ise soğuk hava deposunda 3-4 ay rahatlıkla muhafaza edilebildiği için vatandaşların ihtiyacını daha uzun süre karşılayabiliyor" şeklinde konuştu.

Kuşlar kivinin hasadında belirleyici oluyor

Kuşların kivinin hasat zamanında belirleyici olduğunu anlatan Köroğlu, "Kivi yılda bir kez hasat ediliyor. Genellikle kasım ayının 10-15'i gibi, şeker oranı 7-7,5 seviyelerine geldiğinde hasat başlıyor. Şu anda da şeker oranı bu seviyelerde. Hatta dallardaki kuşların yemesi bizim için bir ölçü oluyor. Kuşların gagalama yaptığı dönem kivinin olgunlaştığını gösteriyor. Ölçüm cihazıyla yaptığımız kontrollerde de şeker oranının yeterli olduğunu görüyoruz. Hasat ettiğimiz kivileri sınıflandırıp pazara indireceğiz. Alıcı tüccarlarla anlaşmalar yapıldı ancak İran kivisi geldiğinden istediğimiz fiyatlara satış yapmak zorlaştı. Kiviyi uzun süre bekletme imkanı olmadığından fındık gibi piyasayı kollayamıyoruz. Daldan en fazla bir ay kadar bekletebiliyoruz; ondan sonra hepsi aynı anda olgunlaşıyor ve elde kalırsa tamamen zarar oluyor. Bu yıl İran'dan gelen ürün bizi oldukça etkiledi ancak yine de genel olarak memnunuz" diye konuştu.

Kokarca kiviye bulaşmadı

Özellikle fındığı önemli ölçüde zarar veren kokarcanın kiviye zarar vermediğini kaydeden Köroğlu, "Kivinin hasadı çok keyifli. Komşularımız bile sırf zevkine hasada katılmak istiyor. Fındık gibi tozu toprağı yok, zahmeti de az. Ürün verimi iyiyse bazen hiç sınıflandırma yapmadan, tümünü tek sınıf halinde kasalara doldurup pazara götürebiliyoruz. Şu anda dört dönüm arazimiz kivi bahçesi durumunda. Bu, yaklaşık on dönüm fındığa denk geliyor. Fındık ağaçlarını kesip kiviye döndük. Bu yılki beklentimiz 8-9 ton civarında. Yalova taraflarına göre rekoltemiz biraz daha düşük olsa da kokarca zararlısı kiviye hiç bulaşmadı, kivide kayıp yok. Bu açıdan oldukça memnunuz" dedi.

Babasına hasatta yardımcı olan 11 yaşındaki Ahmet Erdem Köroğlu, kivinin fındığa göre toplanmasının daha kolay olduğunu belirterek, "Ortaokula gidiyorum. Toplaması zor değil, fındıktan daha kolay. Kivi yetiştirme konusunda ileride kendimi geliştirmeye çalışacağım" diye konuştu.

Mehmet Emre Köroğlu da, "Babama her sene yardım ediyorum. Okulumdan geldikten sonra özellikle hafta sonları babama yardım ediyorum. Yaklaşık 5-6 senedir kivi topluyorum. Hasadı fındığa göre pek zor değil. Kivinin toplanması bir iki günde bitiyor, fındık ise bir iki hafta kadar sürüyor. Kivi toplaması daha kolay" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
