Trabzon'da Hamsi Sezonu: Kilogramı 50 Lira

Trabzon'da son haftalarda avlanan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, bu yıl hamsi açısından verimli bir sezon yaşandığını belirtiyorlar. Hamsinin bol olması, vatandaşların tercihini bu yönde kullanmasını sağlıyor.

Trabzon'da son haftalarda bol miktarda avlanan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında yer alan istavritin kilogramı 100, palamut ve tirsi 200, mezgit ile somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Zafer Kaygusuz, AA muhabirine, hamsinin ekim ayından itibaren bol miktarda avlandığını hatırlattı.

Bu yılın hamsi açısından verimli geçtiğini dile getiren Kaygusuz, "Hamsi bu sene bol. Geçen sene palamut oldu, bu sene palamut olmadı. Hamsi çok güzel, incesi ve karışığı yok. Vatandaş alıyor ve 50 lira. Bundan ucuzu yok." dedi.

Mehmet Can Örseloğlu da vatandaşın en çok hamsiyi tercih ettiğini ifade ederek, "Şu an tezgahlarda bolluk ve bereket sezonu yaşanıyor. Hamsi bol. İnşallah bu bolluk daha da devam eder. Vatandaşlar da bol bol hamsi yemiş olur, biz de bol bol satmış oluruz." dedi.

Fiyatların avlanmaya göre değişebileceğine değinen Örseloğlu, "Şu an Karadeniz civarında bolluk olduğu için bütün kayıklar bu tarafa yöneldi. Tabii hava şartlarına göre ister istemez yönünü başka yere çevirecektir. Şu an fırsat çok iyi, vatandaşın bol bol tüketmesi gerekir. Dolabına koymak isteyen dolabına koysun. Çünkü hamsi tam kıvamında." diye konuştu.

Balık pazarındaki tercihini hamsiden yana kullanan Beytullah Arslan da neredeyse her gün balık tüketmeye çalıştığını belirterek, "Ailem burada olduğu için ailemi ziyarete geldim. Karadeniz hamsisi İstanbul'a göre çok uygun. Hamsi burada tadılması gereken lezzet. Tattık ve tatmaya da devam ediyoruz. İstanbul'a dönene kadar her gün yemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Ekonomi
