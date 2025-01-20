Üye Girişi
Haberler
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma

Trabzon'da Balık Fiyatları: Hamsi 150-200 Lira Arasında

Trabzon'da Balık Fiyatları: Hamsi 150-200 Lira Arasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde balık fiyatları tezgahlarda hamsinin kilogramının 150 ile 200 lira arasında satılmasıyla dikkat çekiyor. Başta hamsi olmak üzere birçok balık çeşidi satışta.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 150 ile 200 lira arasında satılıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, palamut, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 100 ila 150, somonun ve barbun 250, çinekop 350, levrek 300, alabalığın 175-200, hamsinin 150-200 liradan, palamudun tanesi ise 175 liradan tüketiciyle buluştu.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, haftanın ilk günü tezgahlarda birçok çeşidin bulunduğunu söyledi.

Balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu söyleyen Aydın, "İnşallah bundan sonra da fiyatlar böyle gider de vatandaşımız bol yer. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ilgisi artıyor." dedi.

Hamsi satın alan Elif Bektaşoğlu da hamsiyi bu sene bol yediklerini ifade ederek, kış aylarında yenebilecek en vitaminli yiyeceğin hamsi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Ekonomi
img

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
img

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
img

BBP, gözlerin çevrildiği ülkeye heyet gönderiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.