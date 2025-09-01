Trabzon'da Av Yasağı Sona Erdi, Balıklar Tezgahlarda

Trabzon'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgit hareketliliği yaşanıyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, yeni sezonda büyük teknelerin avlanmaya başlamasıyla daha çok balık çıktığını söyledi.

Hamsinin bu sene bol olmasını beklediğini belirten Çoğalmış, "Şu an aynı geçen seneki gibi sezonun ilk gününü istavritle açtık. Tabii ki palamut bekleriz ama bu sene palamudun pek çıkmayacağı görünüyor. Şu an denizde hamsi var. Bu sene hamsi bol olacak." dedi.

Çoğalmış, fiyatlarda büyük oranda düşüş olduğuna dikkati çekerek, "Yeni sezonun ilk günü, fiyatlara yarı yarıya yansıdı. Fiyatlar yarı yarıya düşünce vatandaş da ilgi gösterdi." diye konuştu.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da bereketli bir sezon geçmesini temenni ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sene palamut çok çıkmadı. Denizin biraz soğuması lazım. Bu sene istavritle başlar hamsiye doğru gider. İnşallah sezon da bol bereketli geçer. Dün istavritin fiyatı 400 liraydı, bugün ise 150 liraya düştü. Fiyatlar oldukça güzel."