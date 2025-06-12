Trabzon'da 13 Yıldır Yapımında Sıkıntılar Yaşanan Karşıyaka-Uğurlu Yolu Tamamlanmayı Bekliyor

Trabzon'da 13 Yıldır Yapımında Sıkıntılar Yaşanan Karşıyaka-Uğurlu Yolu Tamamlanmayı Bekliyor
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka-Uğurlu yolunun yapım çalışmaları yaklaşık 13 yıldır devam ediyor. 5.2 km uzunluğundaki yolun tamamlanması, bölge trafiğinde önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Yoğun yağmur sonrası altyapı sorunları gündeme geldi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuzey-güney ulaşımında önemli ana arterlerden biri olacak olan Karşıyaka-Uğurlu yolunun yapım çalışmaları yaklaşık 13 yıldır sürüyor. Toplam 5.2 km uzunluğunda 25 metre genişliğinde planlanan yolun tamamlanması ile bölge trafiğinde önemli bir rahatlama hedefleniyor.

2011 yılının Eylül ayında yapım ihalesine çıkılan ve yapımına 2012 yılında başlanan yolun 2017 yılında bitirilmesi planlanıyordu. Duble yol olarak düşünülen ancak gelinen süreçte yolun sadece belli bir kısmı tek şerit halinde yapılırken, kalan kısmı ise bir türlü bitirilemedi. Kenti güneye açacak yol, Karşıyaka, 1 Nolu Beşirli, Bengisu ve Uğurlu Mahallelerini birbirine bağlayacaktı. Şehrin önemli ulaşım arterlerinden biri olacak olan 25 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli 5.2 km'lik Uğurlu-Karşıyaka yolu 3 Haziran günü Ortahisar ilçesinde meydana gelen yoğun yağmur sonrası adeta dereye dönmüştü. Yaşanan şehir seli sonrası bitirilmesi tekrar gündeme gelen yolla ilgili yapım çalışmaları sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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