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Trabzon'a Yeni Havalimanı Projesi Devam Ediyor

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Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yanı sıra yeni havalimanı projesi de sürüyor. Yeni havalimanında geniş gövdeli uçaklar da inebilecek ve yılda 15 milyon yolcu ağırlanabilecek.

Trabzon'a yapılması planlanan yeni havalimanının proje çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Son yıllarda Körfez ülkelerinden bölgeye olan turist ilgisi nedeniyle özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Trabzon Havalimanı mevcut haliyle ihtiyaçlara cevap verememeye başlayınca havalimanında geçtiğimiz yıl Eylül ayında modernizasyon çalışmaları başlatıldı. 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 3 milyon 499 bin 592 yolcuya hizmet veren Trabzon Havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında yapımına başlanılan 3 bin 77 metrekarelik yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekarelik CIP yolcu binasının inşaatları sürüyor. Millet Bahçesine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda bulunan yolcu köprülerinden (körükler) 2 tanesi de Trabzon Havalimanı'na getirilerek gelen ve giden yolcu bölümüne entegrasyonu sağlanıyor.

Tüm bu modernizasyon çalışmaları sürerken, yeni Trabzon Havalimanı için de proje çalışmaları devam ediyor. 3 milyon metrekarelik dolgu alan üzerine kurulu olacak yeni havalimanında 3 bin 240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa edilecek, böylece geniş gövdeli uçaklar da havalimanına inebilecek. Yapılacak 70 bin metrekarelik terminal binasında ise yılda 15 milyon yolcu ağırlanabilecek. Projenin kısa sürede tamamlanıp ihale aşamasına geçilmesi planlanıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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