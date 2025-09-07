Haberler

TPAO'nun Kırklareli'ndeki Petrol Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı süresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 yıl uzatıldı. Ruhsat süresi 7 Ağustos 2025'ten 7 Ağustos 2027'ye alarak devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli'nde AR/TPO/K/E18-c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Ağustos 2025 tarihinden 7 Ağustos 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
