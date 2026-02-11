Libya Petrol Kurumu Başkanı, TPAO'nun hidrokarbon ihalesini kazanmasından memnun olduklarını söyledi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Libya'da düzenlenen hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde deniz ve kara olmak üzere iki saha kazanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

NOC Başkanı Süleyman, ülkesinin 17 yılın ardından 22 sahada çıktığı hidrokarbon arama ve işletme ihalesinin sonuçlarının ardından basın açıklaması yaptı.

Süleyman, ihalede Murzuk, Gadamis, Sirenayka ve Sirte'deki havzalar ile açık deniz havzaları için başvuru yapan 37 şirketten 7'sinin kazandığını belirtti.

Kazanan enerji şirketlerinin sismik araştırma ve keşif sondajlarına kısa süre içinde başlayacağını aktaran Süleyman, "Bu (ihale), Libya petrol sektörüne önemli bir katkının yanı sıra, ekonomik bir katkı olarak da görülmelidir." ifadelerini kullandı.

Kara ve denizdeki 5 sahada 7 şirketin çeşitli konsorsiyumlarla arama yapacağını paylaşan Süleyman, TPAO, İspanyol Repsol, Macaristan merkezli MOL, İtalyan Eni, Qatar Energy, ABD'li Chevron ve Nijerya şirketi AITEO'nun ihaleyi kazanan şirketler olduğunu kaydetti.

"Gerçek şu ki, kazanan şirketler iyi teklifler sundukları için kazandılar. Türk şirketlerini memnuniyetle karşılıyor ve Libya petrol sektörüne yatırım yapma ilgilerini takdir ediyoruz." diyen Süleyman, ihalenin açıklandığı bugünün Libya petrol sektörünün tarihinde özel bir gün olduğunu dile getirdi."

7 şirket 5 sahada arama yapacak

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti de TPAO ve Repsol konsorsiyumunun C3 kara sahasını (Sirte havzası), AITEO'nun M1 kara sahasını (Murzuk havzası), Chevron'un S4 kara sahasını (Sirte havzası), Eni ve Qatar Energy konsorsiyumunun O1 deniz sahasını (Sirte deniz havzası), TPAO, Repsol ve MOL konsorsiyumunun O7 deniz sahasını (Sirte deniz havzası) kazandığını paylaştı.