TPAO Genel Müdürlüğüne Cem Erdem atandı

Güncelleme:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem'in ataması yapıldı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
