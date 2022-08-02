TPAO 'geleceğin enerji kahramanlarına' aylık 6 bin lira burs verecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile imzaladığı protokol kapsamında öğrencilere aylık 6 bin liraya kadar burs sağlanacak.

Tpao'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin petrol endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda iki ön lisans programı açıldı.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler öğrenim süresi boyunca burs almaya hak kazanacak.

Programları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tpao'nun alt şirketi TP-OTC'nin işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecek.

Tpao, TP-OTC aracılığıyla YÖK ile imzaladığı bir diğer protokolle de bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, kimya, makine, metalurji ve malzeme, petrol ve doğal gaz, jeofizik, jeoloji mühendislik alanında staj programını da kapsayan burs fırsatı sağlıyor.

Burs başvuru şartlarını sağlayarak programa kabul edilen adaylar, lisans öğrenimleri süresince aylık 6 bin lira bursun yanı sıra mezun olduklarında Tpao'nun alt şirketi TP-OTC'de çalışma imkanına sahip olacak.

Burs başvuru tarihleri ve şartları "tp-otc.com/ogrenci-gelisim-programlari/" adresinden takip edilebilecek.

"Geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son yıllarda Türkiye'nin her alanda nitelikli insan gücünü artırdığını ifade etti.

Bu sektörlerin başında enerjinin geldiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"TPAO olarak tüm çalışanlarımızla enerji bağımsızlığımız için gece gündüz ter döküyoruz. Bu alanda insan kaynağımızı da geliştirmek vizyonuyla yola çıktık. Türkiye'nin geleceğine gençlerimiz sayesinde güveniyoruz. Sadece burs vermekle kalmıyoruz imkanlardan yararlanan gençlere istihdamın da kapısını açıyoruz. Şu anda Türkiye enerji bağımsızlığı için adeta bir tarih yazıyor. İşte bu gençlerimiz de geleceğimizin enerji kahramanları olacak. TPAO olarak geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz."