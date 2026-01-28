Haberler

TPAO Diyarbakır'da kaya petrolü üretimine hazırlanıyor

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri'nin Diyarbakır'da yatay sondaj yöntemi ile kaya petrolü üretimine hazırlandığını ve bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılayan projeleri duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri'nin ( Tpao ) Diyarbakır'da yatay sondaj yöntemi ile kaya petrolü üretimine hazırlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılında yeni petrol keşifleriyle dikkat çeken bölgede Türkiye Petrolleri, yatay sondaj yöntemi ile kaya petrolü üretimine hazırlanıyor. Diyarbakır, doğal gaz üretimi yapılan kuyulara da ev sahipliği yapıyor. 3 farklı kuyudan çıkarılan gazla elektrik üretilirken, bu üretim bölgedeki 11 petrol kuyusunun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

YILLIK 475 MİLYON LİRALIK KATKI SAĞLIYOR

Tpao'nun Diyarbakır'da bulunan Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor. Kuyulardan çıkan doğal gaz, Katin İstasyonu'na üretim hatları ile getirilip, bir dizi aşamadan geçirilerek gaz-sıvı ayrışımı yapılıyor ve elde edilen kuru gaz, 12 aktif gaz çevrim jeneratörüne yönlendirilerek elektriğe dönüştürülüyor. 15,4 megavat kurulu güç kapasitesi bulunan 'Katin Güç Ünitesi', günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üretiyor. Üretilen bu elektrik, TPAO'nun bölgede bulunan 11 petrol kuyusunun ve yüzey tesislerinin tamamının bir başka kaynağa gerek duymadan tüm enerji tedarikini sağlıyor. Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu ünite, Türkiye ekonomisine yıllık 475 milyon liralık katkı veriyor.

FARKLI PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Katin gaz kuyularından elde edilen elektrik, Diyarbakır bölgesindeki petrol üretim sahalarının öz tüketimlerini karşılarken; operasyonel sürekliliği de garanti altına alıyor. TPAO, yerli kaynakları en yüksek verimle kullanma hedefi doğrultusunda benzer projeleri diğer üretim sahalarında da yaygınlaştırmak için farklı projeler üzerinde çalışıyor.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

