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TPAO, Batman ve Siirt'te petrol arama ruhsatını uzatıyor

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt'teki bazı sahalar için petrol arama ruhsat sürelerini iki yıl uzatmak amacıyla başvuruda bulundu. Başvuru, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyuruldu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Batman ve Siirt'te bulunan bazı sahalarda petrol arama ruhsat sürelerinin iki yıl uzatılması için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Batman ve Siirt sınırları içerisinde sahip olduğu bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresini iki yıl daha uzatmak üzere 20 Ağustos'ta MAPEG'e müracaat ettiği ilan edildi.

Kaynak: AA
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