TPAO, Batman ve Siirt'te petrol arama ruhsatını uzatıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Batman ve Siirt'te bulunan bazı sahalarda petrol arama ruhsat sürelerinin iki yıl uzatılması için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Batman ve Siirt sınırları içerisinde sahip olduğu bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresini iki yıl daha uzatmak üzere 20 Ağustos'ta MAPEG'e müracaat ettiği ilan edildi.

Kaynak: AA